Die Nachfrage nach digitalen Serviceleistungen nimmt in Zeiten des Lockdowns immer stärker zu. Apple gilt mit seinen Smartphones in erster Linie als Hardware-Gigant. Doch ein Blick auf die Bilanz zeigt, dass das Dienstleistungsgeschäft immer wichtiger wird für den Apple-Konzern. Das sehen auch die Analysten so und zeigen sich von dessen Entwicklung beeindruckt.Morgan Stanley erhöht das Kursziel von 326 auf 340 Dollar. Laut Analysten wuchs der App Store im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...