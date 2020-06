Das Kursplus des "einfach Long"-Trades in unseren beiden wikifolios ist heute auf über 23% gestiegen. Das wikifolio PLATOW Trend & Sentiment ist dadurch heute auf den höchsten Stand des laufenden Jahres geklettert. Morgen könnte es zu einem Wechsel der Positionierung kommen.Es ist schon beeindruckend, was die Aktienmärkte in den vergangenen Tagen und Wochen abgeliefert haben. Seit dem Crash-Tief Mitte März ist der DAX um mehr als 4000 Punkte oder satte 50% gestiegen. Knapp die Hälfte dieser Erholung konnten wir bei unseren wikifolios mitnehmen. Dafür hat das seit Anfang April anhaltende Kaufsignals unseres Stimmungs-Indikators gesorgt. Der Aufschwung an den Märkten wird von einer durchweg hohen Skepsis der Trader an der Börse Stuttgart begleitet. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Der 20-Tage-Schnitt des Euwax Sentiments ist gestern auf minus 11,94 Punkte gefallen und wird heute wahrscheinlich ...

