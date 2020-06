Zürich (ots) - Die US-Investmentfirma KKR greift beim Zuger Automatenverpfleger Selecta hart durch, schreibt die "Handelszeitung". Zuerst wurden der Konzernchef, der Finanzchef, der HR-Chef und der VR-Präsident ausgewechselt, dann verliessen weitere fünf Verwaltungsräte die Firma. Mit frischen Kräften will der neue Executive Chairman Joe Plumeri zu neuen Ufern aufbrechen. Gleichzeitig will er den Plan "One Selecta" umsetzen. Damit sollen die Mitarbeitenden stärker an den Unternehmenserfolg gekoppelt werden, durch Synergien die Rendite erhöht und die Kundenzufriedenheit gesteigert werden. Schliesslich sollen die Schulden über rund 1,6 Milliarden Franken abgebaut werden. Gerüchteweise wird derzeit mit Selecta-Gläubigern über einen Schuldenschnitt verhandelt, gleichzeitig soll KKR weitere 200 Millionen Franken einschiessen.



Pressekontakt:



Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch



Original-Content von: Handelszeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009535/100848866

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de