Uber bringt mit Uber for Business in Deutschland einen Service an den Start, der Firmen die Organisation von Geschäftsreisen erleichtern soll. Auch eine Pendleroption ist an Bord. Der US-Fahrdienstleister Uber hat nach einem erneuten deutschlandweiten Verbot für seinen Vermittlungsdienst und der darauffolgenden Umstellung seines Modells zur Vermittlung von Fahrten mit Uber for Business einen weiteren Service in Deutschland an den Start gebracht. In den USA gibt es diesen Dienst für Geschäftsreisen schon seit 2014. Aufgrund der Beschränkungen für seinen Hauptdienst und ...

