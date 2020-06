Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BGA fordert Impulse für Herauswachsen aus der Krise

Der Großhandelsverband BGA hat angesichts jüngster Statistikdaten Impulse für die Wirtschaft gefordert, um die Corona-Krise zu bewältigen. "Dank guter Geschäftsentwicklung ist es dem Großhandel in Vor-Corona-Zeiten gelungen, ein kleines Polster zu schaffen, das nunmehr dahinschmilzt wie Eis in der Sonne", erklärte die 1. Vizepräsidentin des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Ines Kitzing.

Berliner Flughafen Tegel bleibt bis Ende Oktober offen

Der Berliner Flughafen Tegel bleibt bis Anfang November offen. Das sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Grund seien die wieder ansteigenden Passagierzahlen - die Fluggesellschaften bräuchten wegen der Abstandsregeln in der Corona-Krise mehr Platz.

Belgien öffnet Grenzen zum 15. Juni

Belgien hebt seine wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen zum 15. Juni auf. Reisen in und aus Ländern der EU und des Schengen-Raums seien dann wieder ungehindert möglich, sagte Regierungschefin Sophie Wilmès am Mittwoch in Brüssel. Darüber hinaus kündigte sie an, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus erlassen worden waren, ab kommender Woche weitgehend wieder zurückzunehmen. "Die Situation ist besser, als wir gedacht hätten", sagte Wilmès. Die Entwicklung der Virus-Ausbreitung in Belgien sei insgesamt ermutigend, eine Rückkehr zur Normalität möglich. Ab Montag könnten deshalb etwa Bars und Restaurants wieder öffnen, "vorausgesetzt sie halten sich an strikte Vorgaben".

Juni-Gipfel der EU findet auch als Videokonferenz statt

Wegen der Corona-Pandemie findet auch der Juni-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs nur in Form einer Videokonferenz statt. Wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Mittwoch mitteilte, wurden die ursprünglich zweitägigen Beratungen zudem auf einen Tag verkürzt. Sie finden nun am 19. Juni statt. Auf der Tagesordnung steht neben dem nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der EU der geplante Wiederaufbaufonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, wie der Sprecher des Ratspräsidenten mitteilte. Entscheidungen werden zu den hochstrittigen Themen offenbar noch nicht erwartet. Der Juni-Gipfel solle "eine gründliche Vorbereitung" für einen weiteren Gipfel ermöglichen, erklärte der Michel-Sprecher. An ihm sollten möglichst die Staats- und Regierungschefs wieder vor Ort in Brüssel teilnehmen.

ADP: US-Stellenverluste im Mai geringer als befürchtet

Die US-Unternehmen haben im Mai im Zuge der Pandemie weiter massiv Stellen abgebaut, doch der Verlust war wesentlich geringer als befürchtet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, gingen gegenüber dem Vormonat 2,8 Millionen Stellen verloren. Analysten hatten dagegen ein Minus von 8,8 Millionen Jobs vorausgesagt. Im April waren unter dem Strich 19,6 Millionen Arbeitsplätze abgebaut worden, und damit 600.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

ISM-Index für US-Dienstleister steigt im Mai

Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Mai stärker beschleunigt als erwartet. Allerdings ist die Wachstumsschwelle noch ein gutes Stück entfernt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 45,4 (Vormonat: 41,8). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 44,0 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

Aufträge für US-Industrie fallen im April um 13,0 Prozent

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im April wegen der Folgen der Pandemie stark eingebrochen. Die Bestellungen fielen um 13,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 12,5 Prozent gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte, ergab sich für den Vormonat ein Rückgang von revidiert 11,0 Prozent, nachdem vorläufig ein Minus von 10,3 Prozent gemeldet worden war.

Markit: US-Dienstleister lassen Tiefpunkt hinter sich

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Mai erholt, doch die Wachstumsschwelle ist noch immer weit entfernt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 37,5 von dem Rekordtief bei 26,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 37,5 vorhergesagt. Vorläufig war für Mai ein Wert von 36,9 ermittelt worden.

USA untersagen chinesischen Fluggesellschaften Flüge in das Land

Die US-Regierung untersagt chinesischen Fluggesellschaften vorübergehend Flüge aus den und in die USA. Zur Begründung führte das US-Verkehrsministerium am Mittwoch an, die chinesischen Behörden hätten US-Fluggesellschaften bislang keine Wiederaufnahme des Flugverkehrs in das Land genehmigt. Hintergrund ist die Unterbrechung zahlreicher Flugverbindungen wegen der Coronavirus-Pandemie. "US-Fluggesellschaften haben eine Wiederaufnahme des Passagierverkehrs (von und nach China) vom 1. Juni an beantragt", erklärte das Verkehrsministerium in Washington. "Dass die chinesische Regierung diese Anträge nicht genehmigt hat, stellt eine Verletzung unseres Luftfahrt-Abkommens dar."

Bank of Canada lässt Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent

Kanadas Zentralbank hält ihren Leitzins weiter bei 0,25 Prozent und kündigte angesichts der verbesserten Bedingungen an den Finanzmärkten an, die Interventionen zurückzufahren. In einer kurzen Erklärung zur Zinsentscheidung hieß es, die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Weltwirtschaft hätten anscheinend ihren Höhepunkt erreicht. Zugleich bleibe die Unsicherheit mit Blick auf die wirtschaftliche Erholung aber hoch. Die von der Bank of Canada in den vergangenen Monaten vorgenommenen Marktinterventionen hätten ihre beabsichtigte Wirkung gezeigt und würden nun weniger häufig stattfinden, heißt es in der Mitteilung weiter.

+++ Konjunkturdaten +++

*Brasilien Industrieproduktion Apr -27,2% gg Vorjahr - IBGE

*Brasilien Industrieproduktion Apr -18,8% gg Vormonat - IBGE

DJG/DJN/AFP/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2020 13:10 ET (17:10 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.