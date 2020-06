Baar (awp) - Die Coronapandemie hat auch Spuren bei der Partners Group hinterlassen. Das verwaltete Vermögen stieg in den ersten vier Monaten um netto 0,5 Milliarden auf 94,6 Milliarden Dollar per Ende April, wie das auf Privatmarktanlagen spezialisierte Unternehmen am Mittwochabend überraschend mitteilte. "Angesichts der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...