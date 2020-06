Die rheinischen Gemüseerzeuger ernten bereits seit März frische Tomaten in ihren Gewächshäusern. Aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung schmecken die Früchte in diesem Jahr besonders lecker, so der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer (Bonn). Foto © Sabine Weis Aber nicht nur die Sonne sorgt für den ausgezeichneten Geschmack rheinischer...

