FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Vereinigte Staaten



(.) Es ist, so formulierte es der demokratische Senator Chris Coons, als erlebe das Land die Spanische Grippe von 1918, den Börsencrash von 1929 und die Rassenunruhen von 1968 alle auf einmal. An der Spitze des Staates aber steht ein zu Empathie unfähiger Populist, der um sich kreist und um sich schlägt, dabei viel einreißt, aber wenig aufbaut. Natürlich arbeitet sich der Demokrat Joe Biden, der Donald Trump im November besiegen will, genauso am Amtsinhaber ab, wie das zwischen den Zeilen nun auch der frühere Präsident George W. Bush tat, der seine Republikaner nicht wiedererkennt. Dennoch muss man das bedrückende Fazit beider Spitzenpolitiker ernst nehmen, die in den 1940er Jahren geboren wurden: Amerika leide bis heute unter systemischem Rassismus. (.) Dieser Ton ist tatsächlich neu. (.)/yyzz/DP/mis

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de