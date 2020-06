FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 04. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: HeidelbergCement, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: KfW zu den Ergebnissen des Kommunalpanels: Auswirkung der Corona- Pandemie auf die Lage der Kommunen (Telefon-Pk) 10:30 DEU: RAG-Stiftung, Online-Pk zum Geschäftsjahr 2019 11:00 DEU: Telefon-Pressegespräch mit Deutsche Bahn-Infrastrukturverstand Ronald Pofalla zu den Baumaßnahmen der Bahn 16:00 DEU: Dialog Semiconductor, Webcast zu "Batteriemanagement" TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Auto-Neuzulassungen in Deutschland - Monatszahlen für Mai USA: Navistar, Q2-Zahlen USA: Ciena Corp, Q2-Zahlen USA: Slack Technologies, Q1-Zahlen DEU: Deutsche Börse überprüft nachbörslich turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Aktienindizes TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 05/20 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 04/20 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/20 11:00 GRC: BIP Q1/20 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk) 14:30 USA: Handelsbilanz 04/20 14:30 USA: Produktivität Q1/20 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Digitale Berliner Energietage 2020 - Digitaler Wasserstofftag 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Anspruch auf Nutzungsersatz bei Widerruf eines Darlehnsvertrages 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Citalopram-Kartell 09:30 DEU: Tarifverhandlungen für 850 000 Beschäftigte am Bau (2. Runde) 10:00 DEU: Online-Pressegespräch: BUND und Paritätischer Gesamtverband zu Konjunkturprogramm 10:30 DEU: Video-Pk Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände (ABDA) zu Vorstellung des neuen Statistischen Jahrbuchs (7. Juni) 12:00 DEU: Bundesverwaltungsgericht verkündet Entscheidung über eine weitere Klage gegen die Elbvertiefung 12:00 DEU: Videokonferenz Immobilienscout24 zu aktuellen Themen aus der Immobilienbranche, u.a. zur Corona-Pandemie 13:00 DEU: Ministertalk und virtuelles Gaia-X Fachforum des Bundeswirtschaftsministeriums mit Rede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 14:00 GBR: Britische Regierung veranstaltet weltweiten Impfstoff-Gipfel (online) der Impf-Allianz Gavi 18:00 DEU: Video-Konferenz der Wirtschaftsminister der Länder mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Themen sind unter anderem Härtefallregelungen für coronabedingte Umsatzeinbrüche, Konjunkturprogramm und weitere Schritte für Lockerungen im Veranstaltungsbereich. BEL: Fortsetzung: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit LUX: Treffen der EU-Innen- und Justizminister LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Verkehr, Telekommunikation und Energie ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi