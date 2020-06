Der DAX ist kaum zu Halten. Nach dem starken Dienstag mit einem Gewinn von 3,75 Prozent legte er am Mittwoch noch einmal um 3,88 Prozent zu. Damit sind wir binnen zwei XETRA-Handelstagen um rund 900 Punkte gestiegen. Ist diese Rallye noch zu bremsen? Starke Dynamik am Mittwoch Der Sprung über die 12.000er-Marke am Dienstag war noch nicht das Ende der aktuellen Rallye. Es wirkte wie eine Initialzündung, welche weitere Marktteilnehmer anlocken sollte. Erneut startete der Markt mit einem GAP auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...