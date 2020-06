The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000HSH4S85 HCOB CGII 8 14/21 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4W48 HCOB KK2 15/21 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB00MX7 LBBW DL BOA PF P 15/22 BD02 BON USD NCA XFRA PTBSRDOE0029 BANCO SANT.TO. 16/23 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US13342BAM72 CAMERON INTL 2043 BD02 BON USD NCA XFRA XS0383791356 LAND NRW MTN-IHS 08/38 YN BD02 BON JPY NCA XFRA XS1272708485 EIB EUR.INV.BK 15/20 FLR BD02 BON HUF NCA XFRA XS1626936543 EIB EUR.INV.BK 17/20 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS1014704156 RABOBK NEDERLD 14/29 MTN BD03 BON HUF NCA XFRA XS1628906114 RABOBK NEDERLD 17/20 MTN BD03 BON ZAR NCA 14D XFRA CA00782P1080 ADVANTAGE LITHIUM CORP. EQ00 EQU EUR NCA TWYA XFRA US01609Y1082 ALIB.HL.INF.TEC.UNSP.ADR EQ01 EQU EUR N