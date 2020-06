FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0M7 XFRA KYG226921008 COFCO MEAT HLD.DL-,000001 0.006 EUR

G9D XFRA HK0000172855 GOLDPAC GROUP LTD 0.018 EUR

NBR XFRA US0277451086 AMERICAN NATL BANCSH. DL1 0.241 EUR

97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.099 EUR

H8CC XFRA BMG4516H1795 HKC (HLDGS) HD -,25 0.015 EUR

2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.277 EUR

P4C XFRA US7376301039 POTLATCHDELTIC CORP. DL 1 0.357 EUR

84N XFRA GB00BD45SH49 INTEGRAFIN HLDGS LS-,01 0.030 EUR

1IZ1 XFRA GB00BLDYK618 SCOTTISH MORTG.INV.LS-,05 0.021 EUR

CC3 XFRA US14808P1093 CASS INFORM. DL-,50 0.241 EUR

KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.071 EUR

