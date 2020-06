FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTE8F XFRA KYG2198S1093 CIMC ENRIC HLDG.INC.HK-01 0.023 EURC1S XFRA KYG2110P1000 CHINA SHINEWAY PHAR.HD-10 0.026 EURA64 XFRA ID1000111305 ADARO ENERGY TBK RP 100 0.003 EURNC2B XFRA HK0883013259 CNOOC LTD O.N. 0.052 EURFEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.029 EURHGR XFRA GB0006449366 ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 0.046 EURBOP XFRA FR0000039299 BOLLORE INH. EO 0,16 0.040 EURGTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1 0.062 EURADN1 XFRA DE000A0Z23Q5 ADESSO SE INH O.N. 0.470 EURWEZ XFRA CNE1000004M7 WEIQIAO TEXTILE CO. H YC1 0.008 EURSIY XFRA CNE1000004F1 SINOTRANS LTD H YC 1 0.015 EURIKF XFRA CNE1000002R0 CHINA SHENHUA EN. H YC 1 0.159 EURS9Y XFRA CA82835P1036 SILVERCORP METALS INC. 0.011 EUR5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.033 EURYUE1 XFRA BMG988031446 YUE YUEN IND.HLDGS HD-,25 0.081 EURCSB XFRA BMG8114Z1014 COSCO SHIPP.INTL(HK)HD-10 0.011 EURUN9 XFRA AT0000821103 UNIQA INSURANCE GROUP AG 0.180 EUR0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.580 EURSFB1 XFRA PLSOFTB00016 ASSECO POLAND S.A. ZY 1 0.682 EURC2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.134 EURAVLA XFRA US00912X3026 AIR LEASE CORP. A DL -,01 0.134 EURLP6 XFRA CNE100001QV5 LIVZON PHARMAC. GRP H YC1 0.144 EURH0Q XFRA KYG211501005 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0.039 EUR10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.143 EURFWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.179 EURIF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.009 EURHH1 XFRA US4101201097 HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33 0.241 EURGC6 XFRA CA74167P1080 PRIMO WATER CORP. 0.054 EUR2IS XFRA IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 0.473 EUR163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.138 EURTC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.061 EURHEE XFRA GRS395363005 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA. 0.070 EURCHMN XFRA SGXE54479022 CHINA SUNSINE HLDGS P.S. 0.006 EURDGW2 XFRA GB00BJQZC279 DAILY MAIL GENL A LS-,125 0.084 EUR2U4 XFRA GB00BJLP1Y77 HICL INFRASTRUCT LS-,0001 0.023 EUR