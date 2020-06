Für den Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), ist der Verzicht auf Reisewarnungen innerhalb Europas nur der erste Schritt. Das Reisen werde "demnächst auch in entferntere Urlaubsländer" wieder möglich werden, sagte Bareiß der "Rheinischen Post".



In vielen Regionen sei Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. "Nicht zuletzt haben sich die Menschen, die in den letzten Wochen durch die Kontaktbeschränkungen häufig starken Belastungen ausgesetzt waren, eine Auszeit und etwas Erholung verdient", fügte der CDU-Politiker hinzu.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de