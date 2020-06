Unter den Umsatzspitzenreitern an der Börse Stuttgart fand sich am Mittwoch mit einem Plus von 2,6 Prozent auch Wirecard. Am Dienstag wurde bekannt, dass die Ratingagentur Moody's die Senkung der langfristigen Bonitätsnote von Wirecard prüft, die bis dato bei Baa3 liegt. Für Bedenken bei Moody's sorgen nach wie vor die Unklarheiten rund um die Vorwürfe der Bilanzfälschung, das abermalige Verschieben des Geschäftsberichts sowie die möglichen Folgen der Corona-Pandemie auf das Geschäft von Wirecard. ...

