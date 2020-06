FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Dänemark bleiben die Börsen wegen des Verfassungstags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die große Koalition hat sich am Mittwoch auf ein historisches Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro für dieses und nächstes Jahr verständigt. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach den zweitägigen Beratungen von CDU, CSU und SPD an. Die Finanzspritze soll die deutsche Wirtschaft wieder in Gang bringen, die wegen der Corona-Krise eingebrochen ist. Teile des Pakets sind ein 300-Euro-Bonus für jedes Kind, eine sechsmonatige Senkung der Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf 16 Prozent, eine Förderung von E-Autos und ein Hilfsprogramm für Kommunen und Unternehmen. Auch soll der Anstieg der Energiepreise gedeckelt werden. Die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen werden hälftig vom Bund übernommen. "Das bedeutet natürlich, dass der Konsum angeregt wird", erklärte Merkel mit Blick auf die Maßnahmen, die auch ein befristetes Absenken des reduzierten Mehrwertsteuersatzes von 7 auf 5 Prozent beinhaltet. Die Absenkung der Mehrwertsteuer sei sozial sehr gerecht, so Merkel. "Wir erhoffen uns davon eine breite Belebung der Wirtschaft insgesamt", so Merkel. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte, dass der Bund 120 Milliarden Euro des Konjunkturpakets schultern werde. Die Finanzierung könne die Bundesregierung gut hinbekommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

10:00 DE/Heidelbergcement AG, Online-HV

10:00 DE/SMA Solar Technology AG, Online-HV

10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Online-HV

10:30 DE/RAG-Stiftung, Jahres-Pressegespräch (virtuell)

DIVIDENDENABSCHLAG

Adesso: 0,47 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,3% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-1,1% gg Vj - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz April Eurozone PROGNOSE: -19,0% gg Vm zuvor: -11,2% gg Vm 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.800.000 zuvor: 2.123.000 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -2,7% gg Vq 1. Veröff.: -2,5% gg Vq 4. Quartal: +1,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +5,0% gg Vq 1. Veröff.: +4,8% gg Vq 4. Quartal: +0,9% gg Vq 14:30 Handelsbilanz April PROGNOSE: -50,00 Mrd USD zuvor: -44,42 Mrd USD

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2023 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2030 Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2035 Auktion 0,15-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2023 im Gesamtvolumen von 6 bis 7 Mrd Euro 10:50 FR/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2030 Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2052 im Gesamtvolumen von 9,5 bis 11 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 30 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 20 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.478,50 -0,30 S&P-500-Indikation 3.115,00 -0,19 Nasdaq-100-Indikation 9.670,00 -0,21 Nikkei-225 22.596,82 -0,07 Schanghai-Composite 2.917,17 -0,21 +/- Ticks Bund -Future 171,18 17 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.487,36 3,88 DAX-Future 12.516,00 3,63 XDAX 12.514,99 3,62 MDAX 26.677,43 2,29 TecDAX 3.263,47 1,63 EuroStoxx50 3.269,59 3,50 Stoxx50 3.036,01 2,53 Dow-Jones 26.269,89 2,05 S&P-500-Index 3.122,87 1,36 Nasdaq-Comp. 9.682,91 0,78 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,01 -79

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Massive Kursaufschläge - Für unverdrossene Risikobereitschaft der Investoren sorgen Konjunkturpakete sowie expansive Geldpolitik der großen Notenbanken. Das schürt die Hoffnung auf eine sogenannte V-förmige Erholung. Zur guten Stimmung passte, dass sich bei den chinesischen Dienstleistern die Geschäftsaktivität im Mai stark verbessert hat und wieder im Expansion anzeigenden Bereich liegt. Negative Faktoren wurden unterdessen weiter ausgeblendet. Weiter gesucht waren die Aktien der Versicherer. Der Sektor gewann 6,8 Prozent. "Die Bewertung der Branche ist auf den niedrigsten Stand seit 2012 gefallen", sagte Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. Für Axa ging es um 10,4 Prozent nach oben. Sehr positiv bewerteten Marktteilnehmer die Dividendenausssagen. Im Autosektor gewannen Renault 10,5 Prozent. Für einen positiven Extraimpuls sorgt, dass sich die Franzosen zur finanziellen Absicherung Kredite mit Staatsgarantie von bis zu 5 Milliarden Euro gesichert haben. Peugeot stiegen um 6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Massive Kursaufschläge - Im DAX führten Versicherer die Gewinnerliste an. Allianz legten 8,5 Prozent zu und Munich Re 8,3 Prozent. Daneben lagen zyklische Titel gut im Rennen: BASF gewannen 6,3 Prozent, Infineon 6 Prozent oder BMW 4,8 Prozent. Tui zogen um 7,6 Prozent an. Der Konzern hat sich mit Boeing geeinigt wegen des Ausfalls des Problemfliegers 737 MAX. Die Deutsche Lufthansa legte das ausführliche Ergebnis vor. Für die Aktie ging es in dem freundlichen Umfeld um 7,7 Prozent nach oben. Flatex gewannen 8,9 Prozent. Am Vortag hatte Flatex einen erneuten Anlauf in den Prime-Standard gemeldet. Damit bringt sich das Unternehmen in die Position, mit einer schnellen Aufnahme in den SDAX, oder sogar in den TecDAX.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft am Mittwoch sei lebhaft mit hohen Umsätzen über alle Segmente hinweg verlaufen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Der Händler berichtete von Gewinnmitnahmen von privaten Anlegern. Lufthansa gaben 1 Prozent nach, während Tui 1 Prozent fester notierte.

USA / WALL STREET

Fester - Die Wall Street hat am Mittwoch die Rally der vergangenen Wochen fortgesetzt, nachdem die landesweiten sozialen Unruhen etwas nachgelassen haben. Die Anleger setzten unterdessen weiter darauf, dass sich die Wirtschaftsaktivität mit dem Abebben der Corona-Pandemie verbessern wird, und dass die üppigen Staatsausgaben und die Stimuli der Notenbanken rund um den Globus die Erholung antreiben dürften. Stützend wirkten zudem besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten. Zoom profitierten von der erheblich höheren Nachfrage nach Videokonferenzen in der Coronakrise. Der Umsatzausblick für das laufende Jahr wurde angehoben. Das Papier sprang um 7,6 Prozent nach oben. Microchip Technology schossen um 12,3 Prozent empor. Der Halbleiterproduzent erhöhte dank Verbesserungen in der Lieferkette den Ausblick. Cheesecake Factory schnellten um 16,3 Prozent nach oben. Der Restaurantbetreiber überraschte mit steigenden Umsätzen bei den bereits geöffneten Niederlassungen. Daneben fand der größte Börsengang des Jahres die Aufmerksamkeit der Teilnehmer. Die Warner Music Group hatte mitgeteilt, über den IPO 77 Millionen Aktien für 25 US-Dollar je Aktie zu verkaufen. Der Kurs der Aktie schloss bei 30,12 Dollar, ein Plus zum Emissionspreis von 20,5 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1213 -0,22% 1,1237 1,1226 -0,0% EUR/JPY 122,22 -0,14% 122,38 122,3066 +0,3% EUR/CHF 1,0781 -0,20% 1,0803 1,08 -0,7% EUR/GBP 0,8942 +0,08% 0,8935 0,8911 +5,7% USD/JPY 109,00 +0,08% 108,91 108,9285 +0,2% GBP/USD 1,2538 -0,30% 1,2576 1,26 -5,4% USD/CNH 7,1304 +0,16% 7,1193 7,1178 +2,4% Bitcoin BTC/USD 9.662,26 0,856 9.580,26 9575,2550 +34,0%

Am Morgen holt der Dollar einige Vortagesverluste auf. Der Euro kann aber das Gros der Gewinne im Vorfeld der EZB-Sitzung verteidigen.

Am Mittwoch war mit der risikofreudigen Stimmung der sichere Währungshafen Dollar nicht gefragt. Der Dollarindex verlor 0,5 Prozent, während der Euro seine Vortagsgewinne auf 1,1239 Dollar ausbaute. Am Dienstagabend hatte er noch bei 1,1166 Dollar notiert.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 36,55 37,29 -2,0% -0,74 -37,9% Brent/ICE 39,31 39,79 -1,2% -0,48 -37,6%

Die Ölpreise pendelten unruhig in beide Richtungen. Saudi-Arabien und Russland haben sich nach Aussage von Opec-Delegierten darauf geeinigt, die Kürzungen der Ölförderung bis Juli zu verlängern. Jedoch besteht weiterhin Unklarheit darüber, ob das angedachte Vorziehen des Treffens vom 9./10. Juni auf den 4. Juni stattfindet. Der Preis für die US-Sorte WTI sank um 0,2 Prozent auf 36,74 Dollar je Barrel, die europäische Sorte Brent schloss unverändert bei 39,57 Dollar.

