Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wurde am Morgen mit 1,1219 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch etwas höher notiert.Auch gegenüber dem Franken hat der Euro zuletzt wieder etwas nachgegeben. Er notiert mit 1,0786 wieder unter der Marke von 1,08, die er am Vortag verschiedentlich knapp überschritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...