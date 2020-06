Meine Villa, mein Sportwagen, meine Yacht - große Wünsche hat (fast) jeder! Oft scheint es so, als sei neben einem prall gefüllten ETF-Depot kaum Platz für große Wünsche. Das gesamte Vermögen ist für die Alterssicherung verplant. Mehr geht nicht! Der ETF-Investor als Asket, der nur an den Ruhestand denkt und in der Gegenwart Tütensuppen löffelt? Eine völlig unbegründete Angst! Wer sich selbst nicht zum Asketen berufen fühlt, kann sich einfach so aufstellen, dass neben dem reich gefüllten ETF-Portfolio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...