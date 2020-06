CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Konjunkturpaket der Koalition gegen Kritik aus der Opposition verteidigt. "Es ist ein tolles Kraftpaket für Deutschland, das die Konjunktur jetzt anreizt, das in die Zukunft zeigt", sagte die CDU-Chefin am Donnerstag in der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland".



Mit der Senkung der Mehrwertsteuer stütze man insbesondere den Konsum - auch den Kauf von Autos. "Aber wir setzen insbesondere auf die Weiterentwicklung von klimafreundlicher Mobilität, von Elektromobilität." Kramp-Karrenbauer verteidigte, dass der angekündigte 300-Euro-Kinderbonus von den Eltern noch versteuert werden muss. "Es ist ein ausgewogenes Paket: Es gibt Eltern, die sicherlich dieses Paket mehr brauchen als andere."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de