Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leichter tendiert. Gegen 8.50 Uhr notierte er bei 1,1205 Dollar nach 1,1238 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1194 Dollar festgesetzt.Der Euro kann sich oberhalb der Marke von 1,12 Dollar behaupten, was auf eine anhaltende Schwäche der US-Währung zurückzuführen ist, formulieren ...

