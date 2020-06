Von Pietro Lombardi

PARIS (Dow Jones)--Der französische Luxusgüterkonzern LVMH will keine Aktien seines Übernahmeziels Tiffany auf dem freien Markt erwerben. Wie die LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE mitteilte, ist der Board am Dienstagabend zusammengekommen, um über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den US-Juwelier und die Übernahmevereinbarung der beiden Unternehmen zu beraten. Der Aktienkurs der Tiffany & Co war am Dienstag eingebrochen, nachdem die Mode-Fachzeitschrift Women's Wear Daily berichtet hatte, dass das rund 16 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot von LVMH für Tiffany vom vergangenen November womöglich ins Schwanken geraten könnte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.