Abo-Modell-Pionier Zuora: Kursfeuerwerk nach diesen Zahlen

Die Aktie von Zuora (WKN: A2JHJJ / ISIN: US98983V1061) legte am Donnerstagmorgen einen Raketenstart hin. Zeitweise ging es für den Kurs um knapp 30 Prozent nach oben. Befeuert wurde die Aktie des Software-Unternehmens durch die jüngsten Geschäftszahlen, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss bekanntgegeben worden sind.

Kräftiger Umsatzanstieg

So stieg der Umsatz im ersten Geschäftsquartal 2020/2021 (per 30. April 2020) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 73,9 Mio. US-Dollar an. Der Verlust wurde auf Jahressicht von -20,6 Mio. US-Dollar auf -17,5 Mio. US-Dollar eingegrenzt. Mit diesen Zahlen wurden die Prognosen vieler Analysten deutlich übertroffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...