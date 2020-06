Ein US-Berufungsgericht hat den Verkauf des Bayer-Herbizids Dicamba in den USA verboten. Das Gericht erklärte am Mittwoch in San Francisco, dass die US-Umweltbehörde EPA die Risiken im Zusammenhang mit dem Herbizid erheblich unterbewertet und völlig versäumt habe, andere Risiken hinsichtlich Dicamba zu untersuchen.

Den vollständigen Artikel lesen ...