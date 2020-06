FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Adidas zeichnet sich eine langsame Normalisierung der in der Coronakrise massiv eingeschränkten Geschäfte ab. Auf dem großen Absatzmarkt China verzeichnete der Sportartikelhersteller für Mai dank sehr hoher Steigerungsraten im Online-Handel bereits wieder mehr Umsatz. Die Rückkehr zu Wachstum kam damit früher als erwartet. Insgesamt dürften die China-Einnahmen im laufenden Quartal auf Vorjahresniveau landen, erklärte Adidas.

Eine "wesentliche Abweichung" vom pessimistischen Ausblick für das zweite Quartal sei aber nicht zu erwarten. Ende April hatte Adidas den Markt auf einen konzernweiten Einbruch der Umsätze von mehr als 40 Prozent eingestimmt.

Weltweit sind inzwischen zwei Drittel aller eigenen Filialen wieder geöffnet - zumindest mit eingeschränkten Betriebszeiten. Ende April waren noch 70 Prozent aller Stores geschlossen gewesen. Die Situation ist aber weltweit unterschiedlich. In China, wo das Virus seinen Ausgang nahm, sind seit Mitte April alle Stores wieder geöffnet. Gezielte Maßnahmen zur Wiederbelebung des Einzelhandelsgeschäfts wirkten allmählich. Zwar sei das Kundenaufkommen gering, aber mehr Kaufinteressenten kauften auch, so das Unternehmen. Im E-Commerce verzeichnete Adidas in China gar "außerordentliches Wachstum".

Weitgehend geöffnet sind die Stores auch in Asien-Pazifik sowie in den Emerging Markets. In Europa gilt dies für drei Viertel aller eigenen Läden, in Russland für etwa die Hälfte. In Nord- und Südamerika sind noch "deutlich unter" 50 Prozent aller Stores wiedereröffnet.

