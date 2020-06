Die Bundesregierung hat weiter die Spendierhosen an und gestern ein historisch einmaliges Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Wer aber daraufhin heute Morgen im Deutschen Aktienindex nach einer positiven Reaktion darauf sucht, wird leer ausgehen. Zu viel hat die Börse vorweggenommen, auch in der Erwartung eines solchen Ausgabenprogramms ist der Markt allein in dieser Woche um rund 1.000 Punkte gestiegen. Es zeigt sich vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank eine gewisse Zurückhaltung. ...

