Veeva CRM Engage Meeting erfüllt den dringenden Bedarf der Branche an einfachen und konformen Online-Meetings

Veeva ermöglicht der Industrie während COVID-19 den Übergang zum digitalen Engagement

Die Nutzung digitaler Kanäle zur Kontaktaufnahme mit Fachkräften des Gesundheitswesens (Healthcare Professionals, HCPs) hat in der gesamten biowissenschaftlichen Branche höchste Priorität. Um den Übergang zum digitalen Engagement zu beschleunigen, nutzen immer mehr Unternehmen Veeva CRM Engage Meeting für einfache und konforme Online-Meetings. Veeva Systems (NYSE: VEEV) ermöglicht Kunden, schnell zu Telebesprechungen als primäre Möglichkeit überzugehen, mit Ärzten in Kontakt zu treten, da der persönliche Kontakt während COVID-19 begrenzt bleibt.

Seit März 2020 bietet Veeva neuen Kunden Veeva CRM Engage Meeting kostenlos an, damit sie mit Ärzten in Verbindung bleiben können. Die Zahl der Telebesprechungen hat von Februar bis Mai um mehr als das 50fache zugenommen, wobei die Unternehmen mit Hunderttausenden von Fachkräften des Gesundheitswesens Online-Meetings durchgeführt haben.1 Die Engagements waren zudem länger und tiefergehend und dauerten durchschnittlich 22 Minuten2 gegenüber dem Branchendurchschnitt von 6 Minuten.3

"Virtuelle Meetings bieten mir eine effizientere Möglichkeit, mit Biopharma-Vertretern in Kontakt zu treten, und ich freue mich darauf, diese Möglichkeit in Zukunft verstärkt zu nutzen," sagte Dr. Andrew J. Moore, Hämatologe und Onkologe am Southeast Cancer Center. "Ich führe ausführliche und zielgerichtete Diskussionen zu Zeiten, die am besten geeignet sind, so dass ich mehr Zeit habe, mich um meine Patienten zu kümmern."

Veeva hilft den Kunden dabei, Veeva CRM Engage Meeting in nur zwei Wochen in Betrieb zu nehmen, wobei die Unternehmen in der Lage sind, die Möglichkeiten der Tele-Arzneimittelerprobung bei ihren derzeitigen Vertriebshändlern sofort zu nutzen. In nur etwas mehr als einem Monat seit der Bereitstellung wurden mehr als 50.000 Probenanfragen mittels Tele-Erprobung erfasst.

"Mehr denn je müssen wir jetzt virtuell mit den Fachkräften des Gesundheitswesens in Verbindung treten und ihnen die Online-Erfahrung bieten, die sie erwarten," sagte Chris Deluzio, Senior Vice President, Sales und Commercial Operations, bei Biohaven Pharmaceuticals. "Veeva hilft uns dabei, Kunden dort zu erreichen, wo sie sind, und unsere Außendienstteams mithilfe von digitalem Engagement zu befähigen."

Erfahren Sie, wie Veeva CRM Engage Meeting die Branche beim bevorstehenden Veeva Summit Online vom 9. bis 10. Juni 2020 dabei unterstützt, den Übergang zum digitalen Engagement zügig voranzutreiben. Die virtuelle Veranstaltung ist nur für Fachkräfte der Biowissenschaftsbranche zugänglich. Registrieren Sie sich und sehen Sie sich die Tagesordnung unter veeva.com/Summit an.

