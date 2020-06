Individuelle Business Cases helfen Geldautomatenbetreibern bei der Aufdeckung von Möglichkeiten zu betrieblichen Kosteneinsparungen und Vorteilen durch schlüsselloses Zugangsmanagement für Geldautomaten und Filialen

TMD Security kündigte heute den Start eines weltweiten Programms mit der Beratungsfirma Deloitte an, das Banken und Geldautomatenbetreiber dabei unterstützen soll, die jährlichen Betriebskosteneinsparungen und Vorteile zu erkennen, die sich mithilfe des Austauschs physischer Schlüssel und manueller Prozesse durch eine Lösung zum schlüssellosen Zugangsmanagement für Geldautomaten und Filialen realisieren lassen. Im EMEA- und APAC-Raum sowie in Amerika sind zehn Kundenengagements von Deloitte geplant und bis Ende des Jahres sind weitere zehn kostenlose, kundenspezifische Business-Case-Engagements möglich.

"Niemals war es wichtiger als heute, die Betriebskosten für Geldautomaten zu senken", sagte Cees Heuker of Hoek, CEO und Gründer von TMD Security. "Wir sind stolz über die Bekanntgabe einer weltweiten Partnerschaft mit Deloitte. Ein individueller Business Case gibt einem Geldautomatenbetreiber wertvolle Einblicke in das konkrete Potenzial für Kosteneinsparungen und Geschäftsvorteile in Abhängigkeit von seinem Geldautomatennetz und den aktuellen Zugangsprozessen. Unsere Kunden erkennen, dass erstaunliche Produktivitätssteigerungen und jährliche Betriebskosteneinsparungen möglich sind, wenn man Schlüssel und manuelle Verfahren durch unsere Zugangsmanagementlösung ersetzt. Angesichts der Gesundheitsrisiken durch die COVID-19-Pandemie ergeben sich zudem erhebliche Sicherheitsvorteile, wenn Schlüssel überflüssig werden, die Anzahl der Begegnungen mit Schlüsselinhabern bei Servicebesuchen gesenkt und auf Callcenter für die Bereitstellung von Sicherheitscodes verzichtet werden kann. Trotz der Pandemie können wir das Programm mit Deloitte fortsetzen, da Gespräche und Datenerfassung aus der Ferne erfolgen können. Das Interesse ist bislang groß und Geldautomatenbetreiber können demnächst gerne einen der noch freien Termine reservieren."

TMD ATM and Branch Access Management ist eine schlüssellose, zentral verwaltete Lösung für den sicheren Zugang zu allen Arten von Geldautomaten und Türschlössern, die die Identitäten des vorab autorisierten Benutzers, Schlosses und mobilen Geräts aus der Ferne prüft und den zuvor genehmigten Plan zum Zeitpunkt des Zugangs im Bruchteil einer Sekunde überprüft. Zufällig generierte, verschlüsselte Einmal-Codes werden mit einem Prüfpfad in Echtzeit direkt an das Schloss gesendet. Der neue intelligente Alarmschalter von TMD integriert die vorab autorisierte Aktivierung und Deaktivierung von Alarmen im Geldautomaten, sicheren Raum oder in der Filiale über die mobile One Touch Access TM Security App von TMD in die Zugangsmanagementlösung. Dies spart Zeit, senkt Fehlalarme und verbessert die Sicherheit.

"Unsere Kunden haben erkannt, dass TMD Security durch unsere Schwesterfirma TMS ATM Software in der einzigartigen Lage ist, bewährte und zertifizierte Sicherheitshardware in Kombination mit intelligenter Software anzubieten", ergänzte Cees. "Durch diese leistungsstarke Kombination aus Hardware und Software können wir rasch innovative, benutzerfreundliche Zugangsmanagementlösungen auf den Markt bringen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten werden können."

TMD Security wird in einem vom ATM Marketplace veranstalteten, live stattfindenden Webinar praxisnahe Fakten und Zahlen von Geldautomatenbetreibern vorstellen, die bereits von den Vorteilen des schlüssellosen Zugangsmanagements profitieren.

Unternehmensprofil

TMD Security ist weltweit führend in den Bereichen Geldautomatensicherheit sowie Zugangsmanagement für Geldautomaten und Filialen mit Hauptsitz in Europa sowie Vertrieb und Support in Amerika und dem Raum EMEA und APAC.

www.tmdsecurity.com;

E-Mail: accessmanagement@tmdsecurity.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200603005513/de/

Contacts:

Claire Shufflebotham

c.shufflebotham@tmdsecurity.com

+44 (0)7791 091876