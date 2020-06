Das Unternehmen Siemens & CO produziert neben dem Traditionsprodukt Emser Salz auch verschiedene Medizinprodukte und Arzneimittel sowie eine Vielzahl weiterer Produkte für die Gesundheit der Atemwege. Im Produktionsbetrieb am Unternehmenssitz in Bad Ems stand der Herstellungsleiter Dr. Jan Rossbach vor der Herausforderung, die Umverpackung des Emser Nasenspülsalzes mit variablen Informationen zu kennzeichnen. Die einzelnen Dosierungen werden in Stickpacks, welche aus einer Verbundfolie mit Aluminium und Polyethylen (PE) bestehen, abgefüllt.

Vor dem Abfüllen muss jede einzelne Folie mit den individuellen Daten des Produktes versehen werden. An der Stickpack-Linie sind zehn Druckköpfe mit drei Thermal-Inkjet-Kennzeichnungssystemen m600 Advanced von Wolke im Einsatz. Die Stickpack-Maschine läuft im Zwei-Schicht-Betrieb mit 100 Takten/min, wobei zehn Drucke je Takt gefahren werden. Pro Stunde lassen sich so 60.000 Stickpacks kennzeichnen. Der zweizeilige Drucktext beinhaltet Verfallsdatum und Charge. Für den Export wird teilweise dreizeilig gedruckt, da im Ausland zuweilen zusätzlich das Herstelldatum gefordert ist. Nach dem Aufdruck werden kurzfristig Temperaturen von bis zu 200 °C in der Nähe der Druckfläche erreicht.

Hohe Anforderungen an die eingesetzte Tinte

Für die Kennzeichnung der Stickpacks ist es besonders wichtig, dass die eingesetzte Tinte auf der nichtsaugfähigen Folie gut sichtbar ist. Besonders die PE-Beschichtung stellt aufgrund der geringen Oberflächenenergie eine Herausforderung für die Haftung der Kennzeichnung ...

