- BARCLAYS CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 340 (385) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2680 (3400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 570 (740) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 645 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 815 (935) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS IAG PRICE TARGET TO 375 (450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 65 (55) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VITEC GROUP PRICE TARGET TO 630 (570) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2550 (2500) PENCE - 'OP' - INVESTEC RAISES ASOS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4820 (3582) PENCE - JEFFERIES RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 820 (585) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ELECTROCOMPONENTS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 746 (811)P - JPMORGAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 590 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 820 (776) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2500 (2900) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 500 (700) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 170 (140) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3800 (3400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS RAISES SMITH & NEPHEW TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 1950 (1990)P - PEEL HUNT CUTS BRITISH LAND CO TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 500 (470) PENCE - RBC CUTS DECHRA PRICE TARGET TO 2510 (2560) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS IWG TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 325 (275) PENCE - RBC RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2000 (1800) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5200 (5400) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 510 (810) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7300 (6000) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SOUTH32 TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 140 PENCE



