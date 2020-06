HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Lufthansa nach der jüngsten Kurserholung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel auf 8 Euro belassen. Das staatliche Rettungspaket, dem die Hauptversammlung noch zustimmen muss, ist unabdingbar zur Vermeidung eines Schutzschirmverfahrens mit weit gravierenderen Folgen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor der Fluggesellschaft liege ein harter Weg, der - konsequent beschritten - langfristig auch zur Stärkung der Wettbewerbsposition beitragen könne. Doch auch wenn die Ausweitung der Flugpläne nun schneller als erhofft erfolge, habe der Börsenkurs bereits eine sehr dynamische Geschäftserholung vorweg genommen, die er so noch nicht sehe./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 09:55 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2020 / 09:57 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

