Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.405 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Minus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Vonovia, Heidelbergcement und Beiersdorf entgegen dem Trend im Plus. Die Aktien von Daimler sind gegenwärtig das Schlusslicht. Auch die anderen Autowerte befinden sich im unteren Drittel der Kursliste.



Marktbeobachtern zufolge trifft die Entscheidung der Großen Koalition gegen allgemeine Autokaufprämien auf Enttäuschung. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 22.695,74 Punkten geschlossen (+0,36 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1208 US-Dollar (-0,26 Prozent).

