Mainz (ots) -Woche 28/20Freitag, 10.07.Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:1.50 neoriginalArctic Circle - Der unsichtbare Tod (1)Nina Kautsalo Iina KuustonenThomas Lorenz Maximilian BrücknerMarita Kautsalo Pihla ViitalaNiilo Aikio Janne KatajaElina Kautsalo Susanna HaavistoReino Ylikorpi Taneli MäkeläVenla Venla RonkainenRaunola Jari VirmanSchnitt: Iikka HesseMusik: Vladislav DelayKamera: Mikael GustafssonBuch: Joona TenaRegie: Hannu SalonenGemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction,Business Finland, Finnish FilmFoundation, Lagardére StudiosDistribution, YLEFinnland 20192.35 neoriginalArctic Circle - Der unsichtbare Tod (2)Nina Kautsalo Iina KuustonenThomas Lorenz Maximilian BrücknerMarita Kautsalo Pihla ViitalaNiilo Aikio Janne KatajaElina Kautsalo Susanna HaavistoReino Ylikorpi Taneli MäkeläVenla Venla RonkainenRaunola Jari VirmanSchnitt: Iikka HesseMusik: Vladislav DelayKamera: Mikael GustafssonBuch: Joona TenaRegie: Hannu SalonenGemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction,Business Finland, Finnish FilmFoundation, Lagardére StudiosDistribution, YLEFinnland 20193.20 neoriginalArctic Circle - Der unsichtbare Tod (3)Nina Kautsalo Iina KuustonenThomas Lorenz Maximilian BrücknerMarita Kautsalo Pihla ViitalaNiilo Aikio Janne KatajaElina Kautsalo Susanna HaavistoSchnitt: Iikka HesseMusik: Vladislav DelayKamera: Mikael GustafssonDrehbuch: Joona TenaRegie: Hannu SalonenGemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction,Business Finland, Finnish FilmFoundation, Lagardére StudiosDistribution, YLEFinnland 20194.05 neoriginalArctic Circle - Der unsichtbare Tod (4)Nina Kautsalo Iina KuustonenThomas Lorenz Maximilian BrücknerMarita Kautsalo Pihla ViitalaNiilo Aikio Janne KatajaElina Kautsalo Susanna HaavistoSchnitt: Iikka HesseMusik: Vladislav DelayKamera: Mikael GustafssonDrehbuch: Joona TenaRegie: Hannu SalonenGemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction,Business Finland, Finnish FilmFoundation, Lagardére StudiosDistribution, YLEFinnland 20194.50 neoriginalArctic Circle - Der unsichtbare Tod (5)Nina Kautsalo Iina KuustonenThomas Lorenz Maximilian BrücknerMarita Kautsalo Pihla ViitalaNiilo Aikio Janne KatajaElina Kautsalo Susanna HaavistoReino Ylikorpi Taneli MäkeläVenla Venla RonkainenSchnitt: Iikka HesseMusik: Vladislav DelayKamera: Mikael GustafssonBuch: Joona TenaRegie: Hannu SalonenGemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction,Business Finland, Finnish FilmFoundation, Lagardére StudiosDistribution, YLEFinnland 20195.35 Terra X-6.35 Eine Erde - viele WeltenInseln(vom 22.9.2018)Deutschland/Großbritannien 2016(Die Sendungen "Die Brücke - Transit in den Tod (1) und (2)"entfallen.)Woche 29/20Samstag, 11.07.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:6.35 Terra XDie Magie der Farben1. Von Höhlenrot und Göttergelb7.20 Terra XDie Magie der Farben2. Von Königspurpur und Jeansblau8.05 Terra XAustralien-Saga1. Auf den Spuren der Entdecker8.45 Terra XAustralien-Saga2. Von Menschen und Meer9.30 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieVerlorenes Wissen10.15 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieBrisante Funde11.00 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieGeheimnisvolle Botschaften11.45 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieRätselhafte Bauten(Weiterer Ablauf ab 12.25 Uhr wie vorgesehen.)...........................................1.40 neoriginalArctic Circle - Der unsichtbare Tod (6)Nina Kautsalo Iina KuustonenThomas Lorenz Maximilian BrücknerMarita Kautsalo Pihla ViitalaNiilo Aikio Janne KatajaElina Kautsalo Susanna HaavistoReino Ylikorpi Taneli MäkeläSchnitt: Iikka HesseMusik: Vladislav DelayKamera: Mikael GustafssonBuch: Joona TenaRegie: Hannu SalonenGemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction,Business Finland, Finnish FilmFoundation, Lagardére StudiosDistribution, YLEFinnland 20192.20 neoriginalArctic Circle - Der unsichtbare Tod (7)Nina Kautsalo Iina KuustonenThomas Lorenz Maximilian BrücknerMarita Kautsalo Pihla ViitalaNiilo Aikio Janne KatajaElina Kautsalo Susanna HaavistoReino Ylikorpi Taneli MäkeläSchnitt: Iikka HesseMusik: Vladislav DelayKamera: Mikael GustafssonDrehbuch: Joona TenaRegie: Hannu SalonenGemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction,Business Finland, Finnish FilmFoundation, Lagardére StudiosDistribution, YLEFinnland 20193.00 neoriginalArctic Circle - Der unsichtbare Tod (8)Nina Kautsalo Iina KuustonenThomas Lorenz Maximilian BrücknerMarita Kautsalo Pihla ViitalaNiilo Aikio Janne KatajaElina Kautsalo Susanna HaavistoSchnitt: Iikka HesseMusik: Vladislav DelayKamera: Mikael GustafssonDrehbuch: Joona TenaRegie: Hannu SalonenGemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction,Business Finland, Finnish FilmFoundation, Lagardére StudiosDistribution, YLEFinnland 20193.45 neoriginalArctic Circle - Der unsichtbare Tod (9)Nina Kautsalo Iina KuustonenThomas Lorenz Maximilian BrücknerMarita Kautsalo Pihla ViitalaNiilo Aikio Janne KatajaElina Kautsalo Susanna HaavistoReino Ylikorpi Taneli MäkeläVenla Venla RonkainenRaunola Jari VirmanHanna Lorenz Lilli SalonenMarcus Eiben Clemens SchickGunilla Lorenz Maria YlipääSchnitt: Iikka HesseMusik: Vladislav DelayKamera: Mikael GustafssonDrehbuch: Joona TenaRegie: Hannu SalonenGemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction,Business Finland, Finnish FilmFoundation, Lagardére StudiosDistribution, YLEFinnland 20194.25 neoriginalArctic Circle - Der unsichtbare Tod (10)Nina Kautsalo Iina KuustonenThomas Lorenz Maximilian BrücknerMarita Kautsalo Pihla ViitalaNiilo Aikio Janne KatajaElina Kautsalo Susanna HaavistoReino Ylikorpi Taneli MäkeläVenla Venla RonkainenRaunola Jari VirmanHanna Lorenz Lilli SalonenMarcus Eiben Clemens SchickGunilla Lorenz Maria YlipääSchnitt: Iikka HesseMusik: Vladislav DelayKamera: Mikael GustafssonDrehbuch: Joona TenaRegie: Hannu SalonenGemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction,Business Finland, Finnish FilmFoundation, Lagardére StudiosDistribution, YLEFinnland 20195.05 Terra X-6.05 Orientexpress - Ein Zug schreibt GeschichteFilm von Gerhard Rekel(vom 16.6.2020)Deutschland 2020(Bitte streichen: "Titel folgt" um 1.40 Uhr.)Sonntag, 12.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:6.05 Terra XDeutschland von oben 3Stadt(vom 18.5.2013)6.50 Terra XDeutschland von oben 3Land(vom 25.5.2013)7.30 Terra XDeutschland von oben 3Fluss(vom 1.6.2013)8.15 Terra XDie Europa-SagaWoher wir kommen - wer wir sind9.00 Terra XDie Europa-SagaWoran wir glauben - was wir denken9.45 Terra XDie Europa-SagaWas uns antreibt - was wir uns nehmen(Die Sendung "Frag den Lesch" um 7.10 Uhr entfällt. Weiterer Ablaufab 10.15 Uhr wie vorgesehen.)Montag, 13.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:2.15 2012Jackson Curtis John CusackAdrian Helmsley Chiwetel EjioforKate Curtis Amanda PeetNoah Curtis Liam JamesLilly Curtis Morgan LilyGordon Silberman Thomas McCarthyCarl Anheuser Oliver PlattLaura Wilson Thandie NewtonPräsident Wilson Danny GloverCharlie Frost Woody HarrelsonRegie: Roland EmmerichUSA 20094.35 Terra XpressMein Strand gehört mir und der Traum vom Inselglück(vom 4.2.2020)Deutschland 20195.05 Terra XDie Europa-SagaWas uns antreibt - was wir uns nehmen5.50 Terra X-6.35 Die Europa-SagaWas wir erschaffen - was wir uns leisten(Die Sendungen "Deutschland von oben 3: Fluss", "Die Europa-Saga" um3.00 Uhr und 3.45 Uhr entfallen.)Dienstag, 14.07.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.35 Terra XDie Europa-SagaWas uns eint - was uns teilt7.15 Terra XDie Europa-SagaWo wir stehen - was uns bleibt8.00 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler8.55 Stadt, Land, Lecker9.40 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter10.30 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter11.25 Dinner DateDie Datingshow mit Biss12.10 MonkMr. Monk und der älteste Mann der Welt12.50 MonkMr. Monk geht mit Sharona ins Theater(Weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen.)