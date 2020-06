WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat das Konjunkturpaket der Bundesregierung als wichtigen Schritt bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie bezeichnet. "Auf den ersten Blick erfüllt das Konjunkturpaket den Anspruch der Generationengerechtigkeit", erklärte er am Donnerstag in Wiesbaden. "Das ist mir besonders wichtig." Mit dem Dreiklang "Krise bewältigen, Konjunktur ankurbeln und Zukunft gestalten" stimme die Grundrichtung.



"Die Koalition hat gezeigt, dass sie in schwierigen Zeiten handlungsfähig ist", erklärte Bouffier. Vor allem die Senkung der Mehrwertsteuer sei ein entscheidender Punkt.



Mit einem Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro will die schwarz-rote Bundesregierung die Wirtschaft 2020 und 2021 in der Corona-Krise ankurbeln. Die Spitzen der Koalition hatten lange darum gerungen./löb/DP/jha

