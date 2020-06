HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas nach aktuellen Umsatzzahlen für den chinesischen Absatzmarkt auf "Hold" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die gestiegenen China-Erlöse im Mai seien positiv für den Sportartikelkonzern, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. An seinem Bewertungsmodell ändere sich dadurch aber nichts./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000A1EWWW0

