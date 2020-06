Im Vorfeld noch vor dem Start an den US-Börsen anstehender wichtiger Ereignisse wie dem Ergebnis der EZB-Sitzung und den wöchentlichen US-Arbeitsmarktsmarktzahlen, zeichnet sich ein von Vorsicht geprägter Handelsstart in den USA ab. Die Futures auf die US-Aktienindizes liegen bis zu etwa 0,5 Prozent im Minus.

Nachdem es an den vergangenen vier Handelstagen durchweg nach oben gegangen war, spricht Makrostratege Sebastien Galy von Nordea von zu erwartenden Gewinnmitnahmen.

Gespannt wartet der Markt insbesondere auf die Entscheidung der EZB, ob das Pandemiekaufprogramm (PEPP) nach Volumen und Laufzeit aufgestockt wird. Die Schätzungen von Analysten dafür konzentrieren sich auf 500 Milliarden Euro nach den bereits beschlossenen 750 Milliarden. Für das Anleihekaufprogramm wird dagegen ebenso wenig eine Änderung erwartet wie für die Leitzinsen.

Mit Blick auf die Arbeitsmarktdaten heißt es, diese dürften, auch wenn sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter verlangsamen sollte, erneut in Erinnerung rufen, dass man es mit einer sich länger hinziehenden Krise zu tun habe, aus der es schwer werde, wieder herauszukommen.

Für einen positiven Impuls könnte insbesondere bei den Aktien der Fluggesellschaften sorgen, dass China das Flugverbot für US-Fluglinien teilweise aufhebt. Peking teilte mit, ausländische Fluggesellschaften dürften ab dem 8. Juni wieder begrenzt Flüge in der Volksrepublik anbieten. Washington hatte aus Verärgerung über das derzeit geltende De-facto-Flugverbot für US-Airlines in China am Mittwoch chinesischen Gesellschaften vorübergehend Flüge aus den und in die USA untersagt.

June 04, 2020 06:41 ET (10:41 GMT)

