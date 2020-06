Mainz (ots) -Samstag, 6. Juni 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichMeine Behinderung siehst du nicht!Nicht jede Behinderung ist sichtbar. Leo Kohl ist Autist. SeineMutter hat das Asperger-Syndrom. Das macht ihren Alltag kompliziert.Immer wieder müssen sie auf ihre Behinderung hinweisen.Maximiliane ist Legasthenikerin, auch das Lesen von Zahlen fällt ihrschwer. Immer wieder muss sie erklären, dass sie lesen kann, aberdafür mehr Zeit braucht. Nach vielen Schulwechseln findet sie endlicheine Schule, die auf ihre Schwächen individuell eingeht.Unsichtbare Behinderungen sind in Deutschland keine Seltenheit.Gehörlosigkeit, psychische Belastungen, Ängste und viele andereSymptome lassen sich nicht auf den ersten Blick erkennen. VieleMenschen mit diesen Behinderungen wollen sich nicht ständig erklärenmüssen.Samstag, 6. Juni 2020, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringÜberfüllte Urlaubsorte - Touristenandrang trotz Corona-RegelnFahrrad-Boom in Deutschland - Mit dem Zweirad durch die KriseNach Todesfall in Kita - Ein System mit vielen MängelnHammer der Woche - Überteures Mineralwasser aus ParchimDeutschlandreise Kaiserstuhl - Traumlandschaft am OberrheinSamstag, 6. Juni 2020, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGäste:Tim Bendzko, Singer und SongwriterGina Lückenkemper, LeichtathletinLaura Ludwig, BeachvolleyballerinJohannes Floors, Para-LeichtathletFußball-Bundesliga, 30. SpieltagTopspiel:Bor. Dortmund - Hertha BSCRB Leipzig - SC PaderbornBayer Leverkusen - Bayern MünchenEintr. Frankfurt - 1. FSV Mainz 05Düsseldorf - HoffenheimSC Freiburg - Bor. M'gladbach (Fr.)Fußball: Zweite Liga, 30. SpieltagBielefeld - 1. FC NürnbergJahn Regensburg - Darmstadt 98SV Wehen Wiesbaden - Dynamo DresdenBasketball-BundesligaFinalturnierSonntag, 7. Juni 2020, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhMenschen und ihre Suche nach dem GlückDie Sendung begleitet Menschen auf ihrer Suche nach dem Glück:Aussteiger in Norwegen, Bruder Franziskus aus Gnadenthal, einenSuppenkoch auf Sylt und Singles, die ihr Glück allein suchen. DieFrage danach, was einen glücklich macht, gewinnt in Krisenzeiten -wie zum Beispiel jetzt durch die Corona-Pandemie - noch an Schärfe.Die Sendung fragt Menschen, was sie trotz der Krise glücklich machtund worauf es ankommt in ihrem Leben.Glücklich sein, das wollen natürlich alle. Gleichwohl wissen wir,dass Glück und Glücksgefühle kein Dauerzustand sind. Viele Menschensprechen deshalb lieber von Zufriedenheit. Auf der Suche nach Glückund Zufriedenheit sind wohl alle und versuchen, ihr Leben möglichstso einzurichten, dass es ihnen gefällt. Wie das auch in Zeiten vonCorona aussehen kann, berichten Menschen in ganz unterschiedlichenLebenssituationen.Sonntag, 7. Juni 2020, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem SendezentrumMainz"Familienbande" heißt das Motto dieser Sendung. In spannendenWettkämpfen und Spielen stellt Andrea Kiewel den besonderenZusammenhalt von Familienmitgliedern auf die Probe. Gäste: MatzeKnop, Sally, Brings, Mickie Krause, Das Bo, Michael Schulte, IggiKelly, Feuerschwanz, Björn Kroner.Sonntag, 7. Juni 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Andrea PetkovicFußball: BundesligaNachspiel 30. SpieltagFußball: Joshua KimmichDokumentation (Teil 2)Basketball: DM FinalrundeFrankfurt - Alba BerlinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4614179