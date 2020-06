Pareto Securities bringt mehrere Deals erfolgreich zum AbschlussDGAP-News: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Börsengang/Anleihe Pareto Securities bringt mehrere Deals erfolgreich zum Abschluss04.06.2020 / 13:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Pareto Securities bringt mehrere Deals erfolgreich zum Abschluss* Börsengang von Pexip als Joint Global Coordinator durchgeführt* Nordic Bond i.H.v. 60 Mio. Euro für DigiPlex Norway Holding 3 AS platziert* Fremdfinanzierung i.H.v. 32 Mio. Euro für ICW Holding aufgesetztFrankfurt, 4. Juni 2020. Die Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Deutschland, hat mehrere Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich durchgeführt. Allen voran fungierte Pareto Securities beim erfolgreichen Börsengang des norwegischen Videokonferenzunternehmens Pexip Holding ASA an der Oslo Stock Exchange (OSE) als Joint Global Coordinator. Der Börsengang im Volumen von rund 221 Millionen Euro wurde ausschließlich virtuell über die Videokonferenzplattform von Pexip vermarktet. Angesichts des großen Interesses nordischer und internationaler institutioneller Anleger sowie bei Privatkunden in Norwegen und Schweden fanden mehr als 300 virtuelle 1-on-1- und Gruppengespräche statt.Lutz Weiler, CEO Pareto Securities Germany, erklärt: "Nachdem das Primär- und Sekundärmarktgeschäft im Frühjahr durch die Corona-Pandemie nahezu zum Erliegen gekommen war, ist der Markt wieder offen für Transaktionen. Wir konnten in den vergangenen Tagen mehrere Deals erfolgreich zum Abschluss bringen und damit einmal mehr unsere Platzierungsstärke unter Beweis stellen. Dabei profitieren wir vor allem von unserer führenden Position im nordischen Finanzmarkt und dem internationalen Investorennetzwerk."Des Weiteren konnte Pareto Securities als Sole Manager einen Nordic Bond für die DigiPlex Norway Holding 3 AS im Volumen von rund 60 Millionen Euro und mit dreijähriger Laufzeit platzieren. Die Transaktion war deutlich überzeichnet. Aufgestockt werden kann das Anleihevolumen aufgrund der flexiblen Anleihestruktur noch bis auf rund 129 Millionen Euro. DigiPlex ist auf die Bereitstellung nachhaltiger und kosteneffizienter Rechenzentren spezialisiert. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat sich das Unternehmen zum größten Anbieter von Rechenzentren in Norwegen und zum einzigen pan-nordischen Betreiber entwickelt und betreibt heute drei Rechenzentren in Norwegen, eines in Schweden und eines in Dänemark.Angesichts des momentan herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds und angespannten Liquiditätssituation vieler Unternehmen kommentiert Lutz Weiler: "In der aktuellen Situation sind effiziente Möglichkeiten zur Liquiditätsbeschaffung gefragt. Als momentan einziger Anbieter am Markt können wir dies für Emittenten in Deutschland beispielsweise über einen Nordic Bond realisieren. Die schnelle und unkomplizierte Abwicklung der Transaktion sowie flexible Anleihestrukturen sind dabei ein großer Vorteil. Kleinere und mittlere Unternehmen sollten also immer auch den Weg über den Kapitalmarkt prüfen."Die ICW Holding GmbH, ein pharmazeutischer Komplettversorger im Rahmen der Schwerstkrankenversorgung, hat derweil eine langfristige vorrangige Fremdfinanzierung in Höhe von 32 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Zur Neuausrichtung und Erweiterung der Finanzierungsstruktur hat Pareto Securities als Sole Lead Arranger maßgeblich beigetragen. Die neue Finanzierung umfasst eine revolvierende Kreditfazilität sowie Darlehen. Zusätzlich zu den bestehenden Kreditgebern wurden neue Partnerbanken in das neu gebildete Konsortium aufgenommen.Als deutsche Niederlassung ist Pareto Securities Germany auf die Beratung und Umsetzung von Finanzierungen für den hiesigen Mittelstand spezialisiert. Unternehmen können dabei auf die langjährige Expertise der Pareto Securities zurückgreifen. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an und realisiert für kapitalsuchende Unternehmen die passende Lösung zur Wachstumsfinanzierung.Über Pareto Securities Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.Kontakt: Pressekontakt: Pareto Securities AS cometis AG Niederlassung Frankfurt Henryk Deter / Thorben Burbach Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-23 60487 Frankfurt Fax: +49 (611) 20 58 55-66 Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: [1]burbach@cometis.de1. mailto:burbach@cometis.de E-Mail: [1]info@paretosec.com [1]http://www.cometis.de1. mailto:info@paretosec.com 1. http://www.cometis.de/ [1]http://www.paretosec.com1. http://www.paretosec.com/04.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1063319 04.06.2020