Tesla hat auf Kritik von Umweltschützern reagiert und seine Pläne für die sogenannte Gigafactory in Grünheide angepasst. So soll der Wasserverbrauch um ein Drittel gesenkt werden. Die Pläne des US-Elektroautobauers Tesla, im brandenburgischen Grünheide eine Gigafactory für den Bau von Akkuzellen und Elektroautos wie dem Model Y zu bauen, waren nicht nur auf Begeisterung gestoßen. Vor allem Umweltschützer protestierten gegen den Bau der Riesenfabrik - auch weil diese in einem Trinkwasserschutzgebiet liegen werde. Laut dem Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ...

