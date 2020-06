Nach einer langen Testphase hat Google seinen Features Snippets ein Update verpasst und leitet jetzt direkt auf relevante Textstellen einer Website weiter. Bereits 2019 testete Google eine andere Art der Verlinkung von Featured Snippets: Statt auf den oberen Bereich einer Seite sollten User direkt auf die relevante Passage einer Website weitergeleitet werden, die für den Inhalt des Snippets herangezogen wurde. Auf Twitter bestätigte Google-Mitarbeiter Danny Sullivan nun die endgültige Einführung dieser Funktion: We've done this regularly with ...

