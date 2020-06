Berlin (ots) - BDI-Präsident Dieter Kempf äußert sich zum Konjunkturpaket der Großen Koalition: "Starkes Signal für Bürger und Unternehmen"-"Die Große Koalition hat ein stattliches Konjunkturpaket für dienächsten zweieinhalb Jahre vorgelegt. Dieses starke Signal für Bürgerund Unternehmen ist notwendig. Umfang und zeitliche Verteilungpassen, das Volumen von rund 60 Milliarden Euro bereits in diesemJahr allein für Konjunkturmaßnahmen ist erfreulich groß. -Die Stützung der privaten Konsumausgaben und der Liquidität vonUnternehmen mit jeweils gut einem Prozentpunkt derWirtschaftsleistung noch in diesem Jahr wird die Rezession deutlichabmildern. Auch für die kommenden beiden Jahre sind substanziellestabilisierende Maßnahmen vorgesehen. Auch das ist richtig, da dieErholung Zeit brauchen wird und gestützt werden muss. -Die angekündigten Maßnahmen für öffentliche und privateInvestitionen gehen in die richtige Richtung. Die geplante Erhöhungund das Vorziehen öffentlicher Investitionen müssen nun zügigumgesetzt werden. Der Ausbau der Infrastrukturen - etwa für digitaleNetze oder die Elektromobilität - muss hierzulande noch besser undschneller werden. Die Verdoppelung der Forschungszulage für unsereUnternehmen und die verstärkte Förderung von Schlüsseltechnologienkommen zur rechten Zeit. Dies liefert wirksame Impulse fürInnovation, besonders für digitale Transformation undGesundheitswirtschaft. -Die geplante stärkere Förderung neuer Technologien in zentralenFeldern wie Mobilität und Klimaschutz ist zielführend. Dies sindstarke Branchen, die durch das Paket weiter gestärkt werden. Es istgut, dass die Bundesregierung die angekündigte Wasserstoffstrategievorantreiben will. Hierbei muss sie allerdings in dieserLegislaturperiode verbindlicher werden. -Mit den Regeln zum Verlustabzug ist die Industrie nichtzufrieden, weil nur ein Jahr möglich ist und der Rücktrag auf fünfMillionen Euro zu stark begrenzt ist. Hier bestehtNachbesserungsbedarf, um den Unternehmen Liquidität zu verschaffenund ihr Insolvenzrisiko zu verringern. Positiv sind die verbessertenAbschreibungsmöglichkeiten. Vor allem in der Steuerpolitik bleibt derGesetzgeber gefordert, die internationale Wettbewerbsfähigkeit desStandorts zu verbessern. Auch in der Energiepolitik muss das ThemaKostenentlastung auf der Tagesordnung bleiben." Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6570/4614219