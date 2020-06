Im Zuge der Coronakrise pumpt die Europäische Zentralbank (EZB) weitere 600 Milliarden Euro in den Markt. Das beschloss der EZB-Rat am Donnerstag.



