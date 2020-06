Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

VDMA: Corona-Krise trifft Maschinen- und Anlagenbau mit Wucht

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den deutschen Maschinen- und Anlagenbau im April mit Wucht erreicht. Der Auftragseingang lag real um 31 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Das ist der stärkste Rückgang seit der Finanzkrise 2008/2009, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. "Erwartungsgemäß hat Corona tiefe Spuren in den Orderbüchern des Maschinenbaus hinterlassen", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Altmaier: Wirtschaftliche Talsohle ist noch nicht durchschritten

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht weiter wirtschaftlich schwierige Zeiten vor Deutschland, hofft aber auf einen Umschwung im zweiten Halbjahr. "Wir haben in der wirtschaftlichen Entwicklung die Talsohle noch nicht durchschritten", betonte Altmaier bei einem Pressestatement. "Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten schwierige Momente gemeinsam durchleben", sagte er voraus. Ziel sei es, "dass wir bereits in diesem Jahr, der zweiten Jahreshälfte auf den Wachstumspfad zurückkehren".

Rekordminus für Eurozone-Einzelhandel im April

Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im April so stark gesunken wie noch nie seit Beginn der Datenreihe vor mehr als zwei Jahrzehnten, wenn auch nicht so stark, wie von Ökonomen befürchtet. Da viele Geschäfte, die nicht lebenswichtige Artikel verkauften, wegen der Pandemie geschlossen wurden, fielen die Umsätze um 11,7 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten sogar einen Rückgang um 19,0 Prozent erwartet.

EZB: Keine Nachfrage bei täglichem Dollar-Tender

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen keine Nachfrage von Banken erhalten. Am Vortag hatten drei Banken eine Summe von 125 Millionen nachgefragt und bekommen. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,31 (zuvor: 0,30) Prozent.

Brasilien und Mexiko melden Rekordzahl an Corona-Toten innerhalb eines Tages

Die Behörden in Brasilien und Mexiko haben innerhalb eines Tages eine Rekordzahl an Corona-Toten gemeldet: Mexiko gab zum ersten Mal mehr als tausend Coronavirus-Todesfälle an einem Tag bekannt, während Brasilien einen Rekord von 1.349 Todesopfern registrierte. Während in Europa der Höhepunkt der Krise überwunden ist, sind Süd- und Mittelamerika zu den neuen Brennpunkten der Pandemie geworden.

Hongkongs Parlament beschließt Gesetz zum Schutz von chinesischer Nationalhymne

Unter Protest der pro-demokratischen Opposition hat das Parlament in Hongkong ein von Peking unterstütztes Gesetz verabschiedet, das die chinesische Nationalhymne gegen Verunglimpfung schützen soll. Die Abgeordneten stimmten dem Gesetz mit 41 Ja-Stimmen und einer Gegenstimme zu. Die Unterstützer der Demokratiebewegung weigerten sich, ihre Stimmen abzugeben und prangerten das Gesetz mit Zwischenrufen an.

