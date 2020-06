Landa Digital Printing, gab die Ernennung von Arik Gordon zum CEO (Chief Executive Officer) bekannt. Das Unternehmen, das vor zehn Jahren als Spin-out von Landa Labs begann, beschäftigt derzeit etwa 550 Mitarbeiter und hat damit begonnen, den Markt weltweit mit seinen innovativen, bahnbrechenden Nanographic Printing-Druckmaschinen zu erobern. Vor seinem Eintritt bei LDP war Arik Gordon 18 Jahre lang sehr erfolgreich bei Orbotech tätig, in den letzten zwei Jahren als Executive VP of Strategy & Growth. In dieser Funktion war er für die Festlegung und Umsetzung der zukünftigen technischen Wachstumsstrategie ...

