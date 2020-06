Mainz (ots) - Mehrwertsteuersenkung, Kinderbonus, Hilfen für Kommunen - die Große Koalition hat ein Milliardenpaket geschnürt, um in der Coronakrise die Wirtschaft anzukurbeln: 130 Milliarden Euro. Wie nachhaltig kann das sein? Wer profitiert davon? Und welche Folgen hat die Coronakrise darüber hinaus für Deutschland? Wie will die Kanzlerin das verlorene Vertrauen in Europa wieder herstellen?In "Was nun, Frau Merkel?" stellt sich die Bundeskanzlerin den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten zum beschlossenen Konjunkturpaket - am Donnerstag, 4. Juni 2020, ab 19.20 Uhr im ZDF.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind ab Donnerstag, 4. Juni 2020, 19.00 Uhr, erhältlich unter https://presseportal.zdf.de/presse/wasnunSendungsseite in der ZDFmediathek: https://wasnun.zdf.dehttps://heute.dehttps://twitter.com/zdfheutehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4614316