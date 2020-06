Die schwarz-rote Koalition will nach langen Verzögerungen nun "kurzfristig" eine Wasserstoffstrategie vorlegen. Das beschlossen die Spitzen von Union und SPD. Ziel solle es sein, Deutschland bei modernster Wasserstofftechnik zum "Ausrüster der Welt" zu machen, wie es in einem Papier heißt. Die Entwicklung von Wasserstoffproduktionsanlagen soll gefördert werden. Um den Einsatz der Technologie auch in Deutschland im Industriemaßstab zu demonstrieren, sollen bis 2030 zunächst industrielle Produktionsanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...