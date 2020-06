Die US-Regierung hat fünf Unternehmen ausgwählt, die als wahrscheinlichste Kandidaten für die Herstellung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus gelten. Dies sei ein entscheidender Schritt in den Bemühungen des Weißen Hauses, sein Versprechen zu erfüllen, bis Ende des Jahres mit einer umfassenden Impfung der Amerikaner beginnen zu können, heißt es in einem Bericht der New York Times.

