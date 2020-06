Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beschlossen, Volumen und Laufzeit des Pandemiekaufprogramms PEPP zu erhöhen. Nach Mitteilung der EZB soll das PEPP ein Volumen von 1.350 (bisher: 750) Milliarden Euro haben und bis zum Ende der Corona-Krisenphase laufen - mindestens aber bis Ende Juni 2021 (bisher: Ende 2020). Eine Aufstockung des PEPP war weithin erwartet worden. Die EZB will bei den Käufen nach eigener Aussage in Bezug auf Zeitpunkt, Wertpapierklasse und Land weiterhin flexibel vorgehen. "Damit wirkt der Rat Risiken für die reibungslose Übertragung der Geldpolitik entgegen", heißt es in dem Statement.

Darüber hinaus formulierte der Rat eine Wiederanlagepolitik für das PEPP. Tilgungsbeträge aus fällig gewordenen Papieren sollen mindestens bis Ende 2022 wieder angelegt werden. Ein späterer Abbau soll so erfolgen, dass er die gewünschte geldpolitische Ausrichtung nicht beeinträchtigt.

An dem schon länger laufenden APP-Programm nahm der Rat keine Änderungen vor. Es behält so lange ein Monatsvolumen von 20 Milliarden Euro, wie dies für die Verstärkung der akkommodierenden Wirkung der Leitzinsen erforderlich ist und endet kurz vor der ersten Leitzinserhöhung. Die Tilgungsbeträge fällig gewordener Papiere werden im Rahmen des APP für längere Zeit über den Zeitpunkt hinaus voll wieder angelegt, zu dem der EZB-Rat mit der Erhöhung der Leitzinsen beginnt.

Die Leitzinsen ließ der Rat ebenso unverändert wie die sie betreffende Forward Guidance. Demnach bleiben sie Zinsen so lange auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau, bis der EZB-Rat eine deutliche Annäherung der Inflation innerhalb des Projektionszeitraums an seinen Zielwert von knapp 2 Prozent erkennt und sich dies durchgängig in der Kerninflation spiegelt.

Somit bleibt der Satz für Überschusseinlagen von Banken bei minus 0,50 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz bei 0,00 Prozent und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25 Prozent.

Der EZB-Rat ist nach eigener Aussage bereit, alle seien Instrumente wie erforderlch anzupassen, um sicherzustellen, dass sich die Inflation nachhaltig ihrem symmetrischen Zielwert nähert.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird die Beschlüsse in einer gegen 14.30 Uhr beginnenden Pressekonferenz erläutern. Dabei dürfte sie auch Fragen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Staatsanleihekaufprogramm PSPP erhalten, das Teil des APP ist. Analysten wollen nicht ausschließen, dass das negative Urteil die Fähigkeit der EZB zur Krisenreaktion langfristig beeinträchtigen wird.

Kurzfristig stellt sich die Frage, ob die Bundesbank weiterhin am PSPP teilnehmen kann und wie ihr Beitrag gegebenenfalls ersetzt werden könnte.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2020 08:06 ET (12:06 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.