Neuchatel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Orolia stellt seinen ersten miniaturisierten Low SWaP-C Rubidium-Oszillator vorOrolia, ein Weltmarktführer für resiliente Positioning, Navigation und Timing (PNT)-Lösungen und weltraumgestützte Atomuhren, hat einen bahnbrechenden miniaturisierten Low SWaP-C Rubidium-Oszillator, den Spectratime mRO-50, eingeführt, um die neuesten Anforderungen im zivilen, militärischen und Luft- und Raumfahrtbereich zu erfüllen, wo Zeitstabilität und Energieverbrauch entscheidend sind.Der Spectratime mRO-50 bietet einen One-Day-Holdover unter 1µs und einen Retrace von unter 1 x 10-10 in einem Formfaktor (50,8x50,8x19,5mm) mit einem Volumen von nur 51 cc (etwa ein Drittel des Standard-Rubidium-Volumens), der nur 0,45 W Strom verbraucht, rund zehn Mal weniger als bestehende Lösungen mit ähnlichen Fähigkeiten.Mit diesen Wettbewerbsvorteilen bietet der Spectratime mRO-50 Miniaturized Rubidium Oscillator akkurate Frequenz- und präzise Zeitsynchronisation für mobile Anwendungen, wie z.B. tragbare militärische Funksysteme in Umgebungen ohne GNSS-Empfang. Sein Betriebstemperaturbereich von -10°C bis 60°C (militärische Version erweitert auf -40°C bis 75°C) ist zudem ideal für UAVs und Unterwasseranwendungen.Orolia ist weltweit führend bei weltraumgestützten Atomuhren und ein Branchenführer bei High-End-Quarzuhren, Rubidium, Wasserstoffmaser und integrierten GPS/GNSS-Zeitmessern. Das Unternehmen liefert auch Testinstrumente für Weltraummissionen, die auf hochpräziser Atomuhrentechnologie basieren. Orolias Atomuhren-Team konnte im Januar 2020 den 2019 PTTI Distinguished Service Award entgegennehmen. Die Auszeichnung wurde für die Beiträge zur Weiterentwicklung der Technik für hochstabile Atomuhren und die Herstellung des einzigen weltraumgestützten passiven H-Masers der Welt verliehen, der auf allen Galileo-Satelliten läuft. Spectratime mRO-50 ist die neueste Technologielösung dieses preisgekrönten Teams."Oralia ist auf kontinuierliche Innovation ausgerichtet, und wir sind stolz darauf, unseren Kunden präzisere PNT-Daten in einem hochmodernen, leichtgewichtigen Formfaktor für mobile Einsätze anbieten zu können", erklärt Jean-Charles Chen, Leiter der Atomuhren-Produktlinie bei Orolia.Erfahren Sie mehr über Spectratime mRO-50 und unser weltweit patentiertes Produkt.Nähere Einzelheiten zu den Produktdetails und Anwendungen von Spectratime mRO-50 und technische Informationen erhalten Sie in unserem Microwave Journal Webinar am 15. Juni 2020. Link zur Anmeldung.Informationen zu OroliaOrolia ist weltweit führend bei resilienten Positioning, Navigation und Timing (PNT)-Lösungen, die die Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit von kritischen, in abgelegenen Gegenden oder unter hochriskanten Bedingungen durchgeführten Einsätzen selbst in Umfeldern ohne GPS-Empfang verbessern. Orolia verfügt über Standorte in mehr als 100 Ländern und bietet praktisch ausfallsichere GPS/GNSS- und PNT-Lösungen, mit denen militärische und kommerzielle Anwendungen weltweit unterstützt werden. www.orolia.comOrolia Pressekontakt:Sophie ZangsTelefon +33 (0) 6 07 42 39 33E-Mail sophie.zangs@orolia.com