4. Juni 2020 - TriStar Gold Inc. (das "Unternehmen" oder "TriStar") freut sich, den Erhalt der Analyseergebnisse zu den 79 Infill-Bohrungen über 7.428 Bohrmeter, die für die Vormachbarkeitsstudie zum Goldprojekt Castelo de Sonhos (CDS) absolviert wurden, bekannt zu geben. Darüber hinaus läuft auch bei der Generierung von Bohrzielen - diese Arbeiten führt die Firma GoldSpot Discoveries abseits der Vormachbarkeitsstudie durch - alles nach Plan und die ersten Arbeiten sollen noch vor Ende dieses Monats fertiggestellt werden. Im Rahmen der ersten Phase dieses Explorationsprogramms, das auf maschinellem Lernen basiert, sollen sowohl bohrbereite Explorationsziele generiert als auch Empfehlungen für weiterführende Maßnahmen zur besseren Validierung und Definition von Zielen abgegeben werden.Hier die wichtigsten Analyseergebnisse, die wir in diesem Monat erhalten haben:- 22 m mit 2,5 g/t, zwischen 85 und 107 m, in Bohrloch RC-20-457, einschließlich 2 m mit 20,4 g/t zwischen 85 und 87 m- 10 m mit 1,3 g/t, zwischen 32 und 42 m, in Bohrloch RC-20-459- 4 m mit 2,5 g/t, zwischen 60 und 64 m, in Bohrloch RC-20-468- 10 m mit 2,2 g/t, zwischen 21 und 31 m, in Bohrloch RC-20-479- 10 m mit 3,2 g/t, zwischen 51 und 61 m, in Bohrloch RC-20-513- 8 m mit 6,9 g/t, zwischen 70 und 78 m, in Bohrloch RC-20-524Alle Analyseergebnisse aus den bis dato absolvierten RC-Bohrungen liegen nun vor. Eine Tabelle mit sämtlichen Ergebnissen und Querschnitten der Bohrungen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.tristargold.com. Die tatsächlichen Mächtigkeiten entsprechen ungefähr 90 % der oben angeführten Lochlängen."Wir sind mit diesen Ergebnissen, die sowohl höhergradige Abschnitte als auch signifikante Mächtigkeiten ausweisen, sehr zufrieden. In Abbildung 1 stellt sich nun eine höhergradige Kontinuität zwischen den Bohrlöchern dar, die uns bei der Modellierung und bei der Definition von Zielen für weitere Bohrungen helfen wird. Nachdem der Großteil der Ressourcenbohrungen mittlerweile abgeschlossen ist, wird als nächster Schritt die geologische Auswertung und Modellierung in Angriff genommen. Mit diesen Arbeiten beginnen wir, sobald für unsere Berater eine sichere Anreise zum Projektstandort möglich ist", erklärt Nick Appleyard, President und CEO von TriStar. "Wir gehen davon aus, dass die ersten Arbeiten gemeinsam mit der Firma GoldSpot Discoveries schon bald abgeschlossen werden können; anschließend wollen wir so rasch wie möglich und mit Hochdruck die neuen Ziele untersuchen. Hier werden wir wahrscheinlich RC-Bohrungen und Kernbohrungen absolvieren und ergänzend dazu mit Hilfe von tragbaren Röntgenfluoreszenzgeräten und geophysikalischen Messungen zusätzliche Daten sammeln."Abbildung 1: Lageplan mit Bohrlöchern bei Esperança South mit Farbmarkierung der Gesamtsumme von Gramm mal Meter (Goldgehalt) für jedes einzelne Loch. Die rot und gelb markierten Löcher repräsentieren die kontinuierlichen Zonen.ExplorationsaktivitätenDie Explorationsarbeiten abseits der Vormachbarkeitsstudie konzentrieren sich vor allem auf die Analyse von Fernerkundungsdaten aus dem Projekt CDS (u.a. magnetische Signaturen, radiometrische Daten, topographische Variationen und Rohstoffabundanz). Das entsprechende Datenmaterial wird unterschiedlich kombiniert, um Datenstapel von geologischer Relevanz herzustellen. Zonen mit bekannter Mineralisierung (die z.B. durch Bohrungen oder obertätige Probenahmen ermittelt wurde) werden verwendet, um die charakteristische Signatur von Gesteinsmassen im Nahbereich der Goldvorkommen zu identifizieren. Mit der zunehmenden Generierung von Datenstapeln werden die Modelle des maschinellen Lernens darauf trainiert, auch an anderen Stellen des Konzessionsgebiets nach ähnlichen Signaturen, die gemeinsam mit einer Goldmineralisierung auftreten, zu suchen.Abbildung 2: Workflow des maschinellen Lernens mit Ansicht der Datenstapel, Lerndaten zur bekannten Mineralisierung und generierten Zielen.Abbildung 3: Standorte der 79 in dieser Meldung beschriebenen Bohrlöcher. Alle Löcher wurden senkrecht gebohrt und sind generell 120 m tief.Analyseverfahren, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)Alle Bohrlochproben werden mittels Brandprobe an den aus den RC-Löchern entnommenen Bohrsplittern oder am aus Diamantlöchern entnommenen Bohrkern analysiert. Proben mit Gehalten von mehr als 0,1 g/t Gold werden automatisch einer zweiten Analyse mittels Brandprobe unterzogen und der Durchschnittswert aus beiden Analysen wird verwendet. Die Proben wurden per LKW vom Standort zum Aufbereitungslabor von ALS in Goiania oder Belo Horizonte (Brasilien) gebracht, wo sie getrocknet, gemahlen, pulverisiert und für den Versand zum Analyselabor von ALS in Lima (Peru), Vancouver (Kanada) oder Loughrea (Irland) verpackt wurden.Die ALS Aufbereitungs- und Analyselabore sind nach ISO 17025:2005 UKAS Ref. 4028 akkreditiert und verfügen über interne QA/QC-Programme zur Überwachung der Genauigkeit und Präzision. Darüber hinaus untersucht TriStar im Rahmen eines externen QA/QC-Programms Standardmaterial, Leerproben und Feldduplikate, um eine von den Laboranalysen unabhängige Kontrolle sicherzustellen.Qualifizierter SachverständigerR. Mohan Srivastava (P.Geo.), Vice President von TriStar, ist der qualifizierte Sachverständige, der die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung - einschließlich der Datenverifizierung - überprüft und deren Veröffentlichung genehmigt hat.Über TriStar:TriStar Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich vor allem auf Edelmetall-Konzessionsgebiete auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert, die Potenzial haben, sich zu bedeutenden Produktionsbetrieben zu entwickeln. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist derzeit das Konzessionsgebiet Castelo de Sonhos im brasilianischen Bundesstaat Pará. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel TSG bzw. am OTCQB-Markt unter dem Kürzel TSGZF gehandelt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.tristargold.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS DES UNTERNEHMENSNick AppleyardPresident und CEOWeitere Informationen erhalten Sie über:TriStar Gold Inc.Nick AppleyardPresident & CEO480-794-1244info@tristargold.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.Zukunftsgerichtete AussagenBei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung könnte es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze handeln, die keine historischen Fakten darstellen und im Einklang mit den Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getätigt wurden. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet" oder "wird erwartet" bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "werden", zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch Aussagen über die Pläne des Unternehmens, eine Vormachbarkeitsstudie für das Projekt CDS durchzuführen; die Ergebnisse weiterer Ergänzungsbohrungen im Konzessionsgebiet CDS; die Fähigkeit des Unternehmens, das aktuelle Ergänzungsbohrprogramm abzuschließen; die Ergebnisse weiterer Arbeiten zur Ermittlung von Explorationszielen und die erwarteten Auswirkungen des COVID-19-Virus. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den angemessenen Erwartungen und dem Geschäftsplan des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt, die sich je nach wirtschaftlichen, politischen und wettbewerbsbedingten Rahmenbedingungen und Eventualitäten ändern können. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich solche Annahmen ändern bzw. die Ergebnisse und Schätzungen erheblich von den geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Erfolgen oder Positionen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne des Unternehmens ändern, sind unter anderem: Änderungen bei der Nachfrage nach und dem Preis von Gold und anderen Rohstoffen (wie etwa Kraftstoff und Strom) sowie Währungen; Änderungen oder Fehlentwicklungen an den Wertpapiermärkten; die gesetzlichen, politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Brasilien; die Auswirkungen des COVID-19-Virus auf alle Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die Notwendigkeit, Genehmigungen einzuholen und die Gesetze und Vorschriften sowie andere regulatorische Auflagen zu erfüllen; die Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen/Erwartungen abweichen oder das wahrgenommene Potenzial der Projekte des Unternehmens sich nicht realisieren lässt; das Risiko von Unfällen, Anlagenausfällen und Personalstreitigkeiten oder unvorhersehbare Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben bei den Erschließungsprogrammen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den Explorations-, Förder- oder Erschließungsaktivitäten; der spekulative Charakter der Goldexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die aus abnehmenden Mengen oder Erzgehalten von Reserven und Ressourcen resultieren; und die Risiken in Zusammenhang mit dem Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäft. Das Management des Unternehmens hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. 