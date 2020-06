Düsseldorf (ots) - Der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz, Friedrich Merz, hält das Konjunkturpaket der Koalition für gelungen. "Das Konjunkturpaket ist insgesamt ausgewogen und gut durchdacht", sagte Merz der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Aus meiner Sicht war von Anfang an wichtig, dass die Ausgaben nicht zu sehr auf die Konsumseite konzentriert werden. Das ist weitgehend gelungen", sagte der frühere Unionsfraktionschef. "Wenn die hohen Ausgaben für Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung, Forschung und Entwicklung ihre ganze Wirkung entfalten sollen, müssen die Vorhaben zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, der Ausschreibungen und der Verwaltungsmodernisierung jetzt auch schnell umgesetzt werden", erklärte Merz. "Dann wäre in der Zeit nach Corona endlich möglich, was eigentlich schon lange vorher zur Modernisierung unserer Verwaltungen und des Bildungssektors hätte geschehen müssen. So eröffnet eine Krise auch immer neue Chancen."



